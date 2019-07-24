Погодные приметы на 24 июля: пауки и мошки расскажут о дожде
Внимательно слушаем гром.
Внимательно слушаем гром.
24 июля православная церковь почитает память святых Ольги и Евфимии. Ольге наши предки молились о богатом урожае и хорошей погоде, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву. А вот Евфимия считалась покровительницей охоты и рыбалки.
В этот день было принято внимательно следить за погодой и насекомыми.
Если на Ольгин день дождь пошел с обеда, то непогода затянется на сутки. Если утром сильная роса и туман — это к хорошей погоде, а отсутствие росы — к дождю.
Наши предки также внимательно слушали гром: если он был глухим, то ждали тихого и мелкого дождя, а если гулким и раскатистым, то готовились к ливню.
Екатерина Гура