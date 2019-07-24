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11:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 июля: пауки и мошки расскажут о дожде

Внимательно слушаем гром.

Источник: @jammypodger7470

24 июля православная церковь почитает память святых Ольги и Евфимии. Ольге наши предки молились о богатом урожае и хорошей погоде, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву. А вот Евфимия считалась покровительницей охоты и рыбалки.

В этот день было принято внимательно следить за погодой и насекомыми.

К примеру, если паук сидит посреди паутины и не двигается, то скоро пойдет дождь. Множество мошек — к обильным осадкам.

Если на Ольгин день дождь пошел с обеда, то непогода затянется на сутки. Если утром сильная роса и туман — это к хорошей погоде, а отсутствие росы — к дождю.

Наши предки также внимательно слушали гром: если он был глухим, то ждали тихого и мелкого дождя, а если гулким и раскатистым, то готовились к ливню.

Екатерина Гура

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