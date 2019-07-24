Создана завораживающая симуляция марсотрясения
Гипнотическое зрелище.
Гипнотическое зрелище.
Швейцарские ученые создали симуляцию, показывающую, как сейсмические волны проходят по поверхности Марса.
Сейсмическая активность выглядит и ощущается
В ноябре 2018 года зонд NASA под названием InSight доставил на Красную планету сейсмометр. В апреле 2019 года аппарат зафиксировал первое марсотрясение.
Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха использовали в симуляции данные марсианского сейсмометра, но усилили сигналы от марсотрясения в 10 миллионов раз.
Анна Лысенко