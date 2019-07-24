Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не всё в домКакие сувениры не стоит везти из отпуска
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16Как создавали легендарный БАМ
15:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Создана завораживающая симуляция марсотрясения

Гипнотическое зрелище.

Швейцарские ученые создали симуляцию, показывающую, как сейсмические волны проходят по поверхности Марса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейсмическая активность выглядит и ощущается по-разному, говорят ученые. Все зависит от того, через какой материал проходят сейсмические волны. На Марсе марсотрясения могут происходить совсем не так, как на Земле.

В ноябре 2018 года зонд NASA под названием InSight доставил на Красную планету сейсмометр. В апреле 2019 года аппарат зафиксировал первое марсотрясение.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха использовали в симуляции данные марсианского сейсмометра, но усилили сигналы от марсотрясения в 10 миллионов раз.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Самые высокие телебашни мира Выше неба.
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство? Какой возраст оптимален для рождения ребенка и зачем женщине нужно знать свой овариальный резерв
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»