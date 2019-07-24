Пассажир самолета заснял гигантскую молнию (видео)
Впечатляющий «фейерверк».
Впечатляющий «фейерверк».
Пассажиру самолета Джону Ваккаро из США удалось из иллюминатора заснять на видео несколько больших разрядов молнии.
62-летний мужчина вместе со своим 15-летним сыном Эриком летели во Флориду. Когда самолет подлетал к Международному аэропорту Тампа, разразилась гроза.
Самолет кружил в небе около получаса — ему не давали разрешения на посадку. За это время Ваккаро и снял несколько молний, похожих на спецэффекты из фантастического фильма.
Анна Лысенко