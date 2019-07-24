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16:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пассажир самолета заснял гигантскую молнию (видео)

Впечатляющий «фейерверк».

Пассажиру самолета Джону Ваккаро из США удалось из иллюминатора заснять на видео несколько больших разрядов молнии.

Во время загрузки произошла ошибка.

62-летний мужчина вместе со своим 15-летним сыном Эриком летели во Флориду. Когда самолет подлетал к Международному аэропорту Тампа, разразилась гроза.

Самолет кружил в небе около получаса — ему не давали разрешения на посадку. За это время Ваккаро и снял несколько молний, похожих на спецэффекты из фантастического фильма.

Анна Лысенко

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