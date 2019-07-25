Ученые узнали, когда закончится текущий солнечный цикл
Они нашли способ прогнозировать солнечную активность с большой точностью.
Они нашли способ прогнозировать солнечную активность с большой точностью.
В первой половине следующего года текущий солнечный цикл придет к завершению, после чего начнется новый, сообщает Национальный центр атмосферных исследований США.
Солнечная активность возрастает и убывает циклически. Она связана с увеличением или уменьшением количества солнечных пятен. Солнечные пятна возникают на широте 35 градусов в обоих полушариях Солнца и медленно движутся к экватору в течение десятилетия, а затем исчезают. Активность пятен порождает магнитные бури, которые влияют на здоровье людей, сигналы GPS, электрические сети и другие технологии.
Лучше всего ученые изучили так называемый «цикл Швабе». Исследователи давно знали, что средняя продолжительность этих циклов составляет 11 лет, при этом отдельные циклы могут длиться от 7 до 17 лет. Но предугадать точное начало или конец цикла до сих пор было сложно.
Они изучили движения самых ярких точек короны, которые возникают даже в относительном спокойствии солнечного минимума. Эти точки сначала появляются на широтах около 55 градусов и движутся к экватору примерно на 3 градуса широты в год, достигая его через пару десятилетий.
Траектории точек пересекаются с активностью солнечных пятен в средних широтах (около 35 градусов). Затем и те, и другие достигают экватора и исчезают. Сразу же после исчезновения следует большой всплеск активности ярких точек в средних широтах, который знаменует начало следующего цикла солнечных пятен.
Ученые считают, что яркие точки в короне являются маркерами движения тороидальных магнитных полей Солнца. Тороидальное движение провоцирует появление солнечных пятен и ярких точек. Поля действуют по принципу плотины, удерживая собой плазму.
Когда тороидальные магнитные поля северного и южного полушарий Солнца соприкасаются в районе экватора, происходит аннигиляция их противоположных зарядов. Это высвобождает накопившуюся плазму. Начинается «солнечное цунами». Плазма устремляется вперед, сталкивается, а затем ударной волной перемещается назад к полюсам.
Когда «солнечное цунами» достигает средних широт Солнца, оно сталкивается с тороидальными магнитными полями следующего цикла, которые уже движутся к экватору, но в недрах звезды. «Цунами» поднимает их ближе к поверхности, что провоцирует всплеск ярких точек и активность солнечных пятен. Это и есть начало нового цикла.
Анна Лысенко