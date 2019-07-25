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13:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 25 июля: какая погода сегодня — такая будет и осенью

А по пчелам и грибам определяем погоду на ближайшие дни.

Источник: @davidkovalenkoo

25 июля православная церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли «Прокл — великие росы», так как обычно в это время выпадает много росы.

По сегодняшней погоде судили о будущей осени и зиме.

Так, если 25 июля было солнечно, то такая же погода будет и осенью, а если день выдался прохладным — следует ждать ранней и суровой зимы.

В этот день можно определить погоду и на ближайшее время. Если в лесу много грибов — погода испортится. Не высохшая после ночи роса говорит о скорых осадках. Если в этот день пчелы громко гудят, то день будет очень жарким.

А вот если верхушки деревьев к этому дню уже пожелтели, то следует ждать ранней и дождливой осени.

Екатерина Гура

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