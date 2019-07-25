Погодные приметы на 25 июля: какая погода сегодня — такая будет и осенью
А по пчелам и грибам определяем погоду на ближайшие дни.
А по пчелам и грибам определяем погоду на ближайшие дни.
25 июля православная церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли «Прокл — великие росы», так как обычно в это время выпадает много росы.
По сегодняшней погоде судили о будущей осени и зиме.
В этот день можно определить погоду и на ближайшее время. Если в лесу много грибов — погода испортится. Не высохшая после ночи роса говорит о скорых осадках. Если в этот день пчелы громко гудят, то день будет очень жарким.
А вот если верхушки деревьев к этому дню уже пожелтели, то следует ждать ранней и дождливой осени.
Екатерина Гура