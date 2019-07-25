Greenpeace «состарил» Москву, Сочи и Сибирь
Горы без снега и сгоревшая тайга.
Горы без снега и сгоревшая тайга.
В Greanpeace использовали идею популярного приложения FaceApp и «состарили» Москву, Сочи и Сибирь.
Экологи показали, как будут выглядеть эти города и тайга в будущем, когда глобальное потепление станет необратимым.
Опубликованное ранее исследование швейцарских ученых показало, что к 2050 году в Москве средняя годовая температура может вырасти на 3 градуса. Сочи грозит дефицит снега, а тайга может быть уничтожена разрушительными пожарами.
Ранее защитники природы показали, что может случиться с
Анна Лысенко