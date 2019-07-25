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14:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Greenpeace «состарил» Москву, Сочи и Сибирь

Горы без снега и сгоревшая тайга.

В Greanpeace использовали идею популярного приложения FaceApp и «состарили» Москву, Сочи и Сибирь.

Экологи показали, как будут выглядеть эти города и тайга в будущем, когда глобальное потепление станет необратимым.

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Опубликованное ранее исследование швейцарских ученых показало, что к 2050 году в Москве средняя годовая температура может вырасти на 3 градуса. Сочи грозит дефицит снега, а тайга может быть уничтожена разрушительными пожарами.

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Ранее защитники природы показали, что может случиться с Санкт-Петербургом, Арктикой и Байкалом.

Анна Лысенко

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