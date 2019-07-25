Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Согласно ее данным, в районе парка Монсури в XIV округе французской столицы в 13:36 (14:36 мск) температура достигла 40,6 градуса и продолжает увеличиваться.
Накануне в 20 департаментах страны, включая столичный регион,
Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометров в ряде регионов страны поднимался выше 40 градусов.