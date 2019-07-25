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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

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Согласно ее данным, в районе парка Монсури в XIV округе французской столицы в 13:36 (14:36 мск) температура достигла 40,6 градуса и продолжает увеличиваться.

Накануне в 20 департаментах страны, включая столичный регион, из-за жары ввели красный — наивысший — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометров в ряде регионов страны поднимался выше 40 градусов.

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