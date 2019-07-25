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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Японии вырос лес в форме кота (видео)

Обнаружить сходство помог дрон.

Фотограф Кей Оумаватари снимал пейзажи в префектуре Фукуи на японском острове Хонсю с помощью дрона. И именно аэросъемка помогла ему увидеть нечто удивительное.

Оказалось, что крошечный лес Ямабуши-Ива, который состоит из каштанов, вишневых деревьев и двух высоких кедров, имеет форму кошачьей головы.

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Особенно сходство заметно издалека, ведь лес находится прямо посреди поля, и ничто не мешает его рассмотреть.

Забавно, но даже природа в Японии влюблена в котиков, ведь лес такой причудливой формы вырос тут сам по себе.

Екатерина Гура

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