В Японии вырос лес в форме кота (видео)
Обнаружить сходство помог дрон.
Обнаружить сходство помог дрон.
Фотограф Кей Оумаватари снимал пейзажи в префектуре Фукуи на японском острове Хонсю с помощью дрона. И именно аэросъемка помогла ему увидеть нечто удивительное.
Оказалось, что крошечный лес
Особенно сходство заметно издалека, ведь лес находится прямо посреди поля, и ничто не мешает его рассмотреть.
Забавно, но даже природа в Японии влюблена в котиков, ведь лес такой причудливой формы вырос тут сам по себе.
Екатерина Гура