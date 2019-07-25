В США торнадо сорвал крышу отеля на глазах у туристов (видео)
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Пока Европа пытается справляться с аномальной жарой, в США бушуют ураганы и торнадо.
Один из них с максимальной скоростью ветра до 177 километров в час в конце июля перепугал жителей города Ярмут в штате Массачусетс. Особенно досталось отелю Cape Sands Inn.
Там на глазах у испуганных постояльцев ветром сорвало крышу с одного из корпусов отеля. Этот момент сняла на камеру туристка
Но, несмотря на значительные разрушения, в отеле никто не пострадал.
Екатерина Гура