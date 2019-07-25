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18:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США торнадо сорвал крышу отеля на глазах у туристов (видео)

Пострадавших нет.

Пока Европа пытается справляться с аномальной жарой, в США бушуют ураганы и торнадо.

Один из них с максимальной скоростью ветра до 177 километров в час в конце июля перепугал жителей города Ярмут в штате Массачусетс. Особенно досталось отелю Cape Sands Inn.

Там на глазах у испуганных постояльцев ветром сорвало крышу с одного из корпусов отеля. Этот момент сняла на камеру туристка Терри-Энн Симпсон.

Но, несмотря на значительные разрушения, в отеле никто не пострадал.

Екатерина Гура

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