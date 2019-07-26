Погодные приметы на 26 июля: сухая погода — к теплой осени
А дожди говорят о морозной и снежной зиме.
А дожди говорят о морозной и снежной зиме.
26 июля православные христиане отмечают день Архангела Гавриила. По погоде в этот день определяли, какой будет осень и зима, а также смотрели, стоит ли ждать погодных перемен в ближайшие дни.
Если во время грозы дул западный или
Наши предки определяли погоду и по другим приметам. Например, если рыба бьет хвостом в водоемах — это к хорошей погоде, а если грачи собираются в стаи, то скоро наступит дождливая осень.
Екатерина Гура