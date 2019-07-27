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07:47 (мск), источник: ТАСС

Китай опубликовал предупреждение из-за прогнозируемой жары

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Китайские граждане и находящиеся в КНР иностранцы в эти выходные должны проявлять особую бдительность в связи с прогнозируемой жарой.

Источник: AFP 2019

Как сообщило в субботу Центральное метеорологическое управление Китая, в некоторых регионах столбик термометра окажется выше критической отметки 40 градусов по Цельсию.

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По его данным, на большей части территории страны атмосферная температура превысит 35 градусов. Власти Пекина уже объявили желтый уровень предупреждения, предписывающий проявлять осторожность во избежание получения теплового удара.

В то же время в ряде районов на севере, юго-западе, а также в центральной и восточной части страны ожидается 37−39 градусов, а в отдельные часы температура может превысить 40-градусную отметку.

В КНР существует три уровня предупреждения в связи с наступлением жары — желтый, (более 35 градусов), оранжевый (выше 37 градусов) и красный (более 40 градусов). Согласно китайскому законодательству, при превышении 40-градусной отметки запрещено проведение работ на открытом воздухе.

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