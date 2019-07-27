Погодные приметы на 27 июля: наблюдаем за чайками
Сухая погода — к долгой и теплой осени.
Сухая погода — к долгой и теплой осени.
27 июля — День Стефана Чудотворца, а в народе — дозоры. Частые грозы в это время года заставляли крестьян быть особенно внимательными и осторожными. На поле собирали рожь, тратя на это все силы.
По погоде на Степана угадывали, какой будет осень. Если день был сухим и жарким — осень будет теплой. Если пошел дождь — осенние месяцы будут холодными.
Красноватое солнце на восходе или заходе предвещало проливные дожди уже в ближайшее время. Если чайки не прячутся, а спокойно плещутся в водоемах — погода будет хорошей.