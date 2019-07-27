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09:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 июля: наблюдаем за чайками

Сухая погода — к долгой и теплой осени.

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Источник: AP 2019

27 июля — День Стефана Чудотворца, а в народе — дозоры. Частые грозы в это время года заставляли крестьян быть особенно внимательными и осторожными. На поле собирали рожь, тратя на это все силы.

По погоде на Степана угадывали, какой будет осень. Если день был сухим и жарким — осень будет теплой. Если пошел дождь — осенние месяцы будут холодными.

Красноватое солнце на восходе или заходе предвещало проливные дожди уже в ближайшее время. Если чайки не прячутся, а спокойно плещутся в водоемах — погода будет хорошей.

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