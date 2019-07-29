Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа уменьшающая мозг профессияУченые определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге
Фоторепортажи
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
14«Трамп, знающий латынь»
13:16 (мск), источник: Популярная механика

Аляска тает в 100 раз быстрее, чем мы думали: зрелищный таймлапс

Подводный ледник на Аляске тает в 100 раз быстрее, чем предполагалось ранее, потому что эксперты упустили из виду важность таяния всей окружающей среды.

Современные теоретические модели таяния мировых ледников сосредоточены в основном на расплаве, в котором струи талой воды вызывают локальное таяние вдоль поверхности ледника. Однако исследователи недавно определили неожиданно высокую скорость таяния, используя новую технологию сонара, которая позволила им изучить затопленный край ледника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Океанограф Дейв Сазерленд из Университета Орегона и его коллеги изучали подводное таяние ледника ЛеКонт, расположенного к югу от Джуно на Аляске. Чтобы нанести на карту подводный край ледника, команда использовала гидролокатор многолучевого сканирования, развернутый на рыболовном судне в августе 2016 года и в мае 2017 года. Исследователи также собрали данные о температуре, солености и скорости воды ниже по течению от ледника, чтобы оценить расход талой воды. Исходя из этого, команда смогла посмотреть на динамические изменения в расплавах между августом и маем.

«Мы измерили как свойства океана перед ледником, так и скорости таяния, и в результате обнаружили, что они связаны не так, как мы того ожидали», рассказала автор статьи и океанограф, профессор Ребекка Джексон. «Оба набора измерений показывают, что скорости плавления значительно, иногда до 100 раз, выше, чем предсказывает существующая теория». Исследователи сообщают, что показатели расплава были высокими в оба сезона, но особенно увеличивались с весны до лета.

Читайте также

Часовщик разбирает на детали и сравнивает японские и швейцарские часы: виде
Новый BMW получил светящиеся «ноздри»
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Юлия Меньшова отмечает 50-летие Популярную актрису, телеведущую и лауреатку премии «ТЭФИ» с юбилеем поздравит «Первый канал»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Популярные темы на «Детях»
Выбор работы 127
другое имя 121
Что может сделать жизнь ребенка в будущем лучше?! 112
Нужен совет по покупке 97
Леди
Меньшова в день своего 50-летия показала, как будет выглядеть в старости Актриса отметила юбилей.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»