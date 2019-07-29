Аляска тает в 100 раз быстрее, чем мы думали: зрелищный таймлапс
Подводный ледник на Аляске тает в 100 раз быстрее, чем предполагалось ранее, потому что эксперты упустили из виду важность таяния всей окружающей среды.
Подводный ледник на Аляске тает в 100 раз быстрее, чем предполагалось ранее, потому что эксперты упустили из виду важность таяния всей окружающей среды.
Современные теоретические модели таяния мировых ледников сосредоточены в основном на расплаве, в котором струи талой воды вызывают локальное таяние вдоль поверхности ледника. Однако исследователи недавно определили неожиданно высокую скорость таяния, используя новую технологию сонара, которая позволила им изучить затопленный край ледника.
Океанограф Дейв Сазерленд из Университета Орегона и его коллеги изучали подводное таяние ледника ЛеКонт, расположенного к югу от Джуно на Аляске. Чтобы нанести на карту подводный край ледника, команда использовала гидролокатор многолучевого сканирования, развернутый на рыболовном судне в августе 2016 года и в мае 2017 года. Исследователи также собрали данные о температуре, солености и скорости воды ниже по течению от ледника, чтобы оценить расход талой воды. Исходя из этого, команда смогла посмотреть на динамические изменения в расплавах между августом и маем.
«Мы измерили как свойства океана перед ледником, так и скорости таяния, и в результате обнаружили, что они связаны не так, как мы того ожидали», рассказала автор статьи и океанограф, профессор Ребекка Джексон. «Оба набора измерений показывают, что скорости плавления значительно, иногда до 100 раз, выше, чем предсказывает существующая теория». Исследователи сообщают, что показатели расплава были высокими в оба сезона, но особенно увеличивались с весны до лета.