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02:28 (мск), источник: РИА Новости

Кузнечики «оккупировали» Лас-Вегас

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Американский город Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, передает в воскресенье телеканал NBC.

На видео видны тучи небольших светло-коричневых кузнечиков, они местами почти сплошным ковром покрывают части тротуара, кружатся у источников света. Если днем они не очень активны, то вечером они везде, сообщает телеканал.

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По словам энтомолога Джеффа Найта, причиной этого нашествия стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, подобное повторяется раз в несколько лет, напомнил он. При этом кузнечики совершенно безобидны для человека. Их присутствие в городе и вообще на севере штата Невада продлится еще несколько недель, потом насекомые мигрируют на север, добавил ученый.

Между тем, национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей. «Остерегайтесь мест, где тучи пыли и кузнечиков, которые могут ограничить видимость», — сказано в Twitter организации.

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