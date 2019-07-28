Кузнечики «оккупировали» Лас-Вегас
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Американский город
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Американский город
На видео видны тучи небольших
По словам энтомолога Джеффа Найта, причиной этого нашествия стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, подобное повторяется раз в несколько лет, напомнил он. При этом кузнечики совершенно безобидны для человека. Их присутствие в городе и вообще на севере штата Невада продлится еще несколько недель, потом насекомые мигрируют на север, добавил ученый.
Между тем, национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей. «Остерегайтесь мест, где тучи пыли и кузнечиков, которые могут ограничить видимость», — сказано в Twitter организации.