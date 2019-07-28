Токсичные водоросли испортили легендарные карибские пляжи (фото)
Масштабы бедствия в этом году небывалые.
Масштабы бедствия в этом году небывалые.
Токсичные водоросли с неприятным запахом выносит в огромном количестве на мексиканском побережье.
По местных данным чиновников, с каждым годом количество саргассума возрастает. 2019 год стал худшим в истории наблюдений: бурые водоросли появились на пляжах всего мексиканского побережья Карибского моря. Операции по очистке оценивают в 17 млн долларов, пишет Daily Mail.
Пляжи полуострова Юкатан благодаря белым песчаным берегам и аквамариновым водам пользовались огромной популярностью у туристов. Теперь войти в воду практически невозможно, а воздух испорчен запахом «тухлых яиц».
Власти опасаются, что водоросли нанесут непоправимый удар по туристической отрасли, в которой работают четыре миллиона человек.
Ранее, используя данные спутниковых наблюдений, американские ученые обнаружили небывалое цветение водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе.
Анна Лысенко