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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Токсичные водоросли испортили легендарные карибские пляжи (фото)

Масштабы бедствия в этом году небывалые.

Токсичные водоросли с неприятным запахом выносит в огромном количестве на мексиканском побережье.

По местных данным чиновников, с каждым годом количество саргассума возрастает. 2019 год стал худшим в истории наблюдений: бурые водоросли появились на пляжах всего мексиканского побережья Карибского моря. Операции по очистке оценивают в 17 млн долларов, пишет Daily Mail.

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Пляжи полуострова Юкатан благодаря белым песчаным берегам и аквамариновым водам пользовались огромной популярностью у туристов. Теперь войти в воду практически невозможно, а воздух испорчен запахом «тухлых яиц».

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Власти опасаются, что водоросли нанесут непоправимый удар по туристической отрасли, в которой работают четыре миллиона человек.

Ранее, используя данные спутниковых наблюдений, американские ученые обнаружили небывалое цветение водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе.

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Анна Лысенко

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