Погодные приметы на 29 июля: готовимся к осени
С этого дня ночи становятся прохладнее.
С этого дня ночи становятся прохладнее.
29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру.
Что касается погоды, то ее определяли по нескольким приметам. Если в этот день коршуны парят в небе, а утренняя роса держится на траве до обеда — ближайшие дни будут жаркими.
Если у моркови поникла ботва — это к дождю. Об осадках также говорят и желтые облака на закате.
А вот если на Финогенов день в полях появилось много мышей, которые начали есть посевы — зима в этом году будет долгой, холодной и снежной.
Екатерина Гура