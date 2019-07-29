Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
12Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
10Столицу США затопило
13:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 29 июля: готовимся к осени

С этого дня ночи становятся прохладнее.

Источник: @impatrickt

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру.

В народе этот день называли Финогенов и считали, что именно с него начинается подготовка к осени: ночи становятся прохладнее, уже нет изнуряющего зноя, а птицы поют не так активно из-за подготовки к осеннему перелету.

Что касается погоды, то ее определяли по нескольким приметам. Если в этот день коршуны парят в небе, а утренняя роса держится на траве до обеда — ближайшие дни будут жаркими.

Если у моркови поникла ботва — это к дождю. Об осадках также говорят и желтые облака на закате.

А вот если на Финогенов день в полях появилось много мышей, которые начали есть посевы — зима в этом году будет долгой, холодной и снежной.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Юлия Меньшова отмечает 50-летие Популярную актрису, телеведущую и лауреатку премии «ТЭФИ» с юбилеем поздравит «Первый канал»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
другое имя 140
Что может сделать жизнь ребенка в будущем лучше?! 134
Выбор работы 133
Нужен совет по покупке 97
Леди
Меньшова в день своего 50-летия показала, как будет выглядеть в старости Актриса отметила юбилей.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»