Фотогалерея: смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
Площадь лесных пожаров в Сибири в выходные превысила 2,6 млн га. В «Авиалесоохране» отметили, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам.
Площадь лесных пожаров в Сибири в выходные превысила 2,6 млн га. В «Авиалесоохране» отметили, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам.
Режим ЧС в связи с пожарами ввели в Иркутской области, Красноярском крае, части Бурятии и одном районе Якутии.
Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также до Алтая и Хакасии.
Смог от лесных пожаров распространился и на Казахстан. Местные метеорологи зафиксировали в регионах республики превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.