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12Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
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14:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотогалерея: смог от лесных пожаров накрыл Сибирь

Площадь лесных пожаров в Сибири в выходные превысила 2,6 млн га. В «Авиалесоохране» отметили, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам.

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Режим ЧС в связи с пожарами ввели в Иркутской области, Красноярском крае, части Бурятии и одном районе Якутии.

По данным Красноярского лесопожарного центра, причиной лесных пожаров стали сухие грозы, сильные порывы ветра и тридцатиградусная жара.

Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также до Алтая и Хакасии.

Смог от лесных пожаров распространился и на Казахстан. Местные метеорологи зафиксировали в регионах республики превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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