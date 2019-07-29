На острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна (видео)
Он находится в активном состоянии с середины июля.
Он находится в активном состоянии с середины июля.
В ночь на 28 июля на восточном побережье итальянской Сицилии проснулся вулкан Этна. Ученые заметили его активность еще 19 июля, но лишь сейчас вулкан начал выбрасывать в воздух столбы пепла и лавы.
За Этной круглосуточно наблюдают специалисты, в случае необходимости местные власти готовы быстро закрыть аэропорты и дороги, а также провести экстренную эвакуацию населения. Но пока в этом потребности нет. Напротив, к Этне потянулись туристы, желающие сделать фото на фоне извергающегося вулкана.
Екатерина Гура