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14:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

На острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна (видео)

Он находится в активном состоянии с середины июля.

В ночь на 28 июля на восточном побережье итальянской Сицилии проснулся вулкан Этна. Ученые заметили его активность еще 19 июля, но лишь сейчас вулкан начал выбрасывать в воздух столбы пепла и лавы.

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За Этной круглосуточно наблюдают специалисты, в случае необходимости местные власти готовы быстро закрыть аэропорты и дороги, а также провести экстренную эвакуацию населения. Но пока в этом потребности нет. Напротив, к Этне потянулись туристы, желающие сделать фото на фоне извергающегося вулкана.

Этна — не только самый высокий вулкан Европы, но и самый активный. Он извергается в среднем раз в три месяца, при этом редко нанося какой-либо ущерб.

Екатерина Гура

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