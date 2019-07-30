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10:39 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали всю правду о метеозависимости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. При резких перепадах атмосферного давления болит голова, дождливая погода обостряет ревматизм, а при похолодании повышается риск сердечного приступа. Не все из подобных распространенных мнений подтверждается научными исследованиями.

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Источник: StockSnap/СС0

Из-за сырой погоды ноют кости?

В июне 2012 года два десятка австралийцев, страдающих остеопорозом коленных суставов, зарегистрировались на специальном сайте. В личном кабинете каждого была кнопка, на которую следовало нажимать всякий раз, когда они чувствовали боль в суставах больше восьми часов подряд. При этом необходимо было указать, насколько сильно болит.

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Эти данные шли ученым из университетов Мельбурна и Сиднея, которые сопоставляли их с показателями температуры, относительной влажности, атмосферного давления и осадков в районе проживания пациента. Также погоду фиксировали и в те дни, когда у испытуемых ничего не болело.

Первые результаты показали: никакой связи между переменой погоды и болями в суставах нет. Тогда решили расширить выборку и продлили проект до июля 2014-го. За это время в исследовании приняли участие свыше трехсот добровольцев, каждый следил за болевыми ощущениями в среднем в течение трех месяцев. Выводы были те же: возникновение боли и ее интенсивность никак не коррелировали с перепадами температур или изменением атмосферного давления.

Одновременно вторая часть исследовательской команды привлекла к похожему проекту почти тысячу добровольцев, жалующихся на постоянные боли в спине. Специалисты наблюдали за ними около двух лет и пришли к аналогичному заключению: поясница болела независимо от того, светило на улице солнце или шел дождь.

Работы австралийских ученых полностью согласуются с результатами норвежских специалистов. Те проанализировали девять научных исследований на тему метеозависимости пациентов с артритом и ни в одном не обнаружили стабильно повторяющегося случая влияния погоды на боли в суставах.

Впрочем, голландские ученые, два года следившие за двумястами пациентами, утверждают, что такая связь есть. У их испытуемых интенсивность боли в коленях немного увеличивалась при повышении влажности воздуха и атмосферного давления.

Когда начинает болеть голова

На мигрень жалуется каждый седьмой взрослый человек в мире. Точные причины ее возникновения пока неизвестны, хотя есть предположения, что головная боль связана с врожденными особенностями строения нервных клеток. Тем не менее многие пациенты склонны считать, что голова у них начинает болеть исключительно из-за смены погоды.

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Немецкие ученые еще в 2010 году показали, что в этом поверье есть рациональное зерно. Они год наблюдали за 20 жителями Берлина, страдающими мигренью, и сравнивали их записи о болевых приступах с метеоусловиями в городе. Примерно у трети испытуемых (шесть человек) боль на самом деле усиливалась в холодные и влажные дни.

Японские ученые похожим образом проверили 34 добровольцев с хроническими мигренями. И действительно, все они начинали жаловаться на сильную головную боль даже при незначительном понижении атмосферного давления. Согласно исследованию канадских ученых, в котором приняли участие двадцать пациентов с мигренью, головная боль, наоборот, давала о себе знать в те дни, когда атмосферное давление было повышенным.

По мнению тайваньских специалистов, проанализировавших записи 66 пациентов, приступы мигрени — результат похолодания. У половины волонтеров зимой голова болела чаще, чем летом. Американские специалисты, напротив, считают, что приступы мигрени учащаются в теплые и влажные дни.

Доказано экспериментом

Слабое место большинства исследований о влиянии погоды на самочувствие — субъективность. Практически все работы основываются на анализе статистики посещений врача или опросах пациентов. Провести клинические испытания по всем правилам, с контрольной и экспериментальной группами добровольцев, непросто. Тем более если речь идет о людях с артритом или хронической мигренью.

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Однако немецкие ученые решили попытать счастья. Семьдесят пять совершенно здоровых добровольцев в течение нескольких дней помещали в климатические камеры — специальные устройства, позволяющие моделировать уровни атмосферного давления и влажности. В итоге выяснилось, что пониженное давление и повышенная влажность действительно влияют на человека — он начинает хуже ощущать запахи, но не более того.

Впрочем, влияние некоторых погодных факторов на здоровье подтверждается и без подобных экспериментов. В частности, сразу несколько исследований связывают резкое похолодание с увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний. Японские медики, проанализировав данные 28 тысяч пациентов, показали, что при температуре ниже 18 градусов Цельсия случаи остановки сердца вне больницы увеличиваются на 11 процентов через каждые пять градусов. По данным шведских кардиологов, при отрицательных температурах сердечные приступы возникают на десять процентов чаще.

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