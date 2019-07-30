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12:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 июля: ждем дожди с грозами

Какая погода сегодня — такими будут и ближайшие дни.

Источник: Reuters

30 июля православная церковь отмечает День святой Марины и святого Лазаря. С Мариной на Руси связывали и отдельную легенду.

Считалось, что девушка была морской царевной, которая сбежала от отца на землю. С тех пор в этот день морской царь вспоминает дочь и посылает на землю гром и молнии, чтобы ее наказать. Именно поэтому 30 июля часто бывают дожди и грозы.

По народной примете, какими будут два последних дня июля, такими будут и первые дни августа.

Погоду также определяли с помощью различных примет. Считалось, что если жуки и мухи на улице стали активными, а ящерицы прячутся в укрытия — скоро начнется гроза.

Проливной дождь и грозы предвещают дерущиеся петухи и много стрекоз, кружащих над водой.

Перемену погоды следует ждать, если 30 июля идет дождь, на небе не серые тучи, а только белые облака.

Сегодняшние грозы предвещают дождливую осень и зиму с метелями. А вот если в Маринин день сухо и жарко — то зима будет суровой, но без снега.

Если в этот день в обед парит, а к вечеру начнет холодать, то на следующий день предвидится солнечная погода. Хорошую погоду также «предсказывают» чайки, мирно сидящие на волнах.

Екатерина Гура

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