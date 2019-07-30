Погодные приметы на 30 июля: ждем дожди с грозами
Какая погода сегодня — такими будут и ближайшие дни.
Какая погода сегодня — такими будут и ближайшие дни.
30 июля православная церковь отмечает День святой Марины и святого Лазаря. С Мариной на Руси связывали и отдельную легенду.
Считалось, что девушка была морской царевной, которая сбежала от отца на землю. С тех пор в этот день морской царь вспоминает дочь и посылает на землю гром и молнии, чтобы ее наказать. Именно поэтому 30 июля часто бывают дожди и грозы.
Погоду также определяли с помощью различных примет. Считалось, что если жуки и мухи на улице стали активными, а ящерицы прячутся в укрытия — скоро начнется гроза.
Проливной дождь и грозы предвещают дерущиеся петухи и много стрекоз, кружащих над водой.
Перемену погоды следует ждать, если 30 июля идет дождь, на небе не серые тучи, а только белые облака.
Если в этот день в обед парит, а к вечеру начнет холодать, то на следующий день предвидится солнечная погода. Хорошую погоду также «предсказывают» чайки, мирно сидящие на волнах.
Екатерина Гура