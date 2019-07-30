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14:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Перу ожидают извержения вулкана с выбросом камней (видео)

Власти эвакуировали всё население в округе.

Вулкан Убинас в Перу уже полторы недели проявляет повышенную активность.

Живущим в окрестностях перуанцам пришлось эвакуироваться посреди ночи. Для людей соорудили временное убежище в городе Мокегуа.

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Учёные из института геофизики Перу зафиксировали наличие лавы в кратере вулкана. По их данным, есть основания ожидать взрывов с выбросом камней и пепла.

Предыдущая активность Убинаса была зафиксирована в 2014 году.

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Анна Лысенко

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