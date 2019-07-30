В Перу ожидают извержения вулкана с выбросом камней (видео)
Власти эвакуировали всё население в округе.
Власти эвакуировали всё население в округе.
Вулкан Убинас в Перу уже полторы недели проявляет повышенную активность.
Живущим в окрестностях перуанцам пришлось эвакуироваться посреди ночи. Для людей соорудили временное убежище в городе Мокегуа.
Учёные из института геофизики Перу зафиксировали наличие лавы в кратере вулкана. По их данным, есть основания ожидать взрывов с выбросом камней и пепла.
Предыдущая активность Убинаса была зафиксирована в 2014 году.
Анна Лысенко