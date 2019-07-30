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17:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лесные пожары в Сибири создали угрозу для Арктики

Пепел ускоряет таяние вечной мерзлоты.

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13
фотографий
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Пожары в Сибири могут спровоцировать масштабное таяние в Арктике и ускорить глобальное потепление.

Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация в комментарии для AFP.

Падающий на лед пепел уменьшает отражательную способность поверхности и задерживает больше тепла, объяснили климатологи. Это подтвердил и эксперт «Гринписа России» Григорий Куксин.

С таянием арктического льда и вечной мерзлоты в атмосферу выделяются парниковые газы, которые ускоряют глобальное потепление.
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В Сибири и на Дальнем Востоке горит более 3,2 млн гектаров леса. дым от пожаров достиг Поволжья, Урала, Казахстана и даже Аляски.

По словам федерального агентства лесного хозяйства России, пожары вызваны сухими грозами при температуре выше 30 градусов и распространены сильными ветрами. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели в четырех регионах страны.

По данным экологов, в этом году было сожжено почти 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам углекислого газа и снижению будущей способности лесов его поглощать.

«Ситуация с лесными пожарами в Сибири перестала быть локальной проблемой и превратилась в экологическую катастрофу в масштабах всей страны», — пишет «Гринпис России».

Анна Лысенко

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