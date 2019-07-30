Лесные пожары в Сибири создали угрозу для Арктики
Пепел ускоряет таяние вечной мерзлоты.
Пепел ускоряет таяние вечной мерзлоты.
Пожары в Сибири могут спровоцировать масштабное таяние в Арктике и ускорить глобальное потепление.
Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация в комментарии для AFP.
Падающий на лед пепел уменьшает отражательную способность поверхности и задерживает больше тепла, объяснили климатологи. Это подтвердил и эксперт «Гринписа России» Григорий Куксин.
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более 3,2 млн гектаров леса. дым от пожаров достиг Поволжья, Урала, Казахстана и даже Аляски.
По словам федерального агентства лесного хозяйства России, пожары вызваны сухими грозами при температуре выше 30 градусов и распространены сильными ветрами. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели в четырех регионах страны.
По данным экологов, в этом году было сожжено почти 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам углекислого газа и снижению будущей способности лесов его поглощать.
«Ситуация с лесными пожарами в Сибири перестала быть локальной проблемой и превратилась в экологическую катастрофу в масштабах всей страны», — пишет «Гринпис России».
Анна Лысенко