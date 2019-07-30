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17:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Эфиопии за один день посадили более 350 миллионов деревьев

По заявлению местных властей, это абсолютный мировой рекорд.

Власти Эфиопии решили кардинально взяться за глобальные проблемы экологии и изменения климата. Бороться они начали локально — высадили деревья по всей стране. В связи с этим, в Эфиопии был объявлен Национальный день зеленого наследия, во время которого многие государственные учреждения были закрыты.

Экстренные новости! В Эфиопии посадили 353 633 660 саженцев деревьев в течение 12 часов!

Как сообщает BBC, это инициатива премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда Али и Министерства инноваций и технологий. За 12 часов в стране было высажено более 353 миллионов деревьев, что, по словам местных властей, является абсолютным мировым рекордом за такое короткое время.

В 2016 году подобный рекорд был зафиксирован в Индии, но там волонтеры за один день посадили только 50 миллионов деревьев.

По данным ООН, в начале XX века около 35% территории Эфиопии было покрыто деревьями. В начале 2000-х годов растениями было засажено лишь 4% территорий.

Инициатива «Зеленое наследие» проходит в разных городах и поселках страны. Ее цель — высадить 4 миллиарда растений.

Екатерина Гура

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