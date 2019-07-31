Ждать ли в России европейской жары этим летом?
В Европе жара, от которой кукуруза на полях превращается в попкорн. Дойдёт ли эта «прелесть» до России?
В Европе жара, от которой кукуруза на полях превращается в попкорн. Дойдёт ли эта «прелесть» до России?
В конце июля зной во Франции, Германии и Нидерландах побил абсолютный рекорд, превысив в ряде мест отметку +41°C. Жара, пришедшая из Сахары, уже накрывала Европу в конце июня: на юге Франции, например, воздух раскалялся до +45,1°C. Придёт ли это к нам?
«В начале августа погода в Центральной России ожидается в пределах климатической нормы, после прохладного июля это будет восприниматься как “лето вернулось”, — сказал “АиФ” начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. — Нас ждёт умеренно тёплая летняя погода с дневной температурой +25…+28°C и тёплыми ночами — холодных ночей июля с температурой +8…+10°C синоптики не ждут. Тепло будет на Урале, Алтае, в Хакасии, жара до +30°C возможна на юге Сибири, Красноярского края и Иркутской области, в Оренбургской и Курганской областях. Влажная и тёплая погода с дождями ожидается на юге Дальнего Востока. Европейскую жару задерживают горы в Альпах, на Балканах и Кавказе. Если бы вместо них была равнина, зной быстро добрался бы до Урала. Кроме того, в Центральную Россию поступает холодный воздух из Скандинавии, так же оттесняя жару».