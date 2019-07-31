Погодные приметы на 31 июля: наблюдаем за ласточками
Определяем погоду на осень и зиму.
Определяем погоду на осень и зиму.
31 июля православная церковь почитает память святого мученика Емилиана Доростольского. Емельянов день обычно совпадал с последним днем уборки ржи, после которого готовились к новым сельскохозяйственным работам. Также было принято делать заготовки на зиму.
По природным явлениям сегодня можно предсказать погоду как на ближайшие дни, так и на осень с зимой.
Чтобы узнать о будущей зиме, можно посмотреть на ель: если шишки на ней расположены ближе к верхушке, то морозы начнутся только в январе.
Если на Емельянов день сильно шумит лес — скоро будет гроза. Низко летающие ласточки также предвещают скорые осадки.
Екатерина Гура