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13:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 июля: наблюдаем за ласточками

Определяем погоду на осень и зиму.

Источник: СС0/hjrivas

31 июля православная церковь почитает память святого мученика Емилиана Доростольского. Емельянов день обычно совпадал с последним днем уборки ржи, после которого готовились к новым сельскохозяйственным работам. Также было принято делать заготовки на зиму.

По природным явлениям сегодня можно предсказать погоду как на ближайшие дни, так и на осень с зимой.

Если 31 июля стоит жаркая погода, то декабрь будет холодным и снежным. А желтеющие листья на березе предвещают раннюю осень.

Чтобы узнать о будущей зиме, можно посмотреть на ель: если шишки на ней расположены ближе к верхушке, то морозы начнутся только в январе.

Если на Емельянов день сильно шумит лес — скоро будет гроза. Низко летающие ласточки также предвещают скорые осадки.

Екатерина Гура

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