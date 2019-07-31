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18:00 (мск), источник: РИА Новости

В Индонезии засуха угрожает 50 миллионам жителей, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сильная засуха угрожает 50-миллионному населению 28 из 34 провинций Индонезии, сообщает агентство Antara.

Источник: Reuters
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Засуха, вызванная погодным явлением Эль-Ниньо — повышением температур в экваториальной части Тихого океана, затронула более 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных районов, уничтожив более 9 тысяч гектаров.

В большинстве районов островов Ява, Бали и Малых Зондских островов осадки не выпадали уже на протяжении 60 дней.

По данным Национального агентства метеорологии страны, засуха продлится до сентября и особенно усугубится в августе. Власти страны начали поставлять чистую воду населению.

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