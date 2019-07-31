В Индонезии засуха угрожает 50 миллионам жителей, сообщили СМИ
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сильная засуха угрожает 50-миллионному населению 28 из 34 провинций Индонезии, сообщает агентство Antara.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сильная засуха угрожает 50-миллионному населению 28 из 34 провинций Индонезии, сообщает агентство Antara.
Засуха, вызванная погодным явлением
В большинстве районов островов Ява, Бали и Малых Зондских островов осадки не выпадали уже на протяжении 60 дней.
По данным Национального агентства метеорологии страны, засуха продлится до сентября и особенно усугубится в августе. Власти страны начали поставлять чистую воду населению.