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10:04 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы. Может, хоть август порадует теплом?

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Источник: Агентство «Москва»

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

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Например, норма для Москвы: в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные — плюс 15 градусов. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью — плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков — меньше средних многолетних значений.

Теплее обычного, предполагается, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

Приятные новости для тех, кто собирается в августе на черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25−30 градусов тепла, а временами подниматься и до 32.

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