Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
22Республика строгого режима
11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 августа: сегодня репетиция осени

В этот день начинается первый листопад и исчезают оводы.

Источник: @hosterahos

1 августа православная церковь почитает память преподобной Макрины. Обычно именно на Макринин день приходится окончание летних работ и начинаются осенние заботы.

Кроме того, считается, что в это время начинает опадать первая листва, птицы в лесу замолкают и исчезают оводы.

По погоде в этот день судили о том, какой будет осень. Так, если с утра идет дождь, то осень будет мокрой, а если день теплый и солнечный, то можно ждать долгого «бабьего лета». Если на Макрину парит и стоит жара, то засуха продлится еще шесть недель. Месяц в тумане — к дождю, а восточный ветер — к грозе.

Если в лесу много паутины, то осень будет теплой, а вот если сами пауки прячутся по углам — это к похолоданию. Звездопад на Макрину — к ветреной погоде, а муравьи, спрятавшиеся с самого утра, — к скорому дождю.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Невероятная иллюзия: черно-белое фото, которое вы увидите в цвете Присмотритесь!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК. Его приговорили к 8 суткам за то, что он… сыграл роль пьяного инспектора ГИБДД
Кино
Муравьева и звезда «Не родись красивой» увиделись спустя 15 лет Народная артистка встретилась с Юлией Такшиной, с которой снималась в сериале о Кате Пушкаревой
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Кем звезды мечтали стать в детстве Лолиту не взяли в балерины, а Газманов хотел уйти в море, что даже окончил морское училище
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»