Погодные приметы на 1 августа: сегодня репетиция осени
В этот день начинается первый листопад и исчезают оводы.
В этот день начинается первый листопад и исчезают оводы.
1 августа православная церковь почитает память преподобной Макрины. Обычно именно на Макринин день приходится окончание летних работ и начинаются осенние заботы.
По погоде в этот день судили о том, какой будет осень. Так, если с утра идет дождь, то осень будет мокрой, а если день теплый и солнечный, то можно ждать долгого «бабьего лета». Если на Макрину парит и стоит жара, то засуха продлится еще шесть недель. Месяц в тумане — к дождю, а восточный ветер — к грозе.
Если в лесу много паутины, то осень будет теплой, а вот если сами пауки прячутся по углам — это к похолоданию. Звездопад на Макрину — к ветреной погоде, а муравьи, спрятавшиеся с самого утра, — к скорому дождю.
Екатерина Гура