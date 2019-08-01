Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
22Республика строгого режима
12:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Черный вихрь попал на видео в США

Пугающее зрелище.

Строитель Рэнди Уолтерс случайно стал очевидцем черного вихря в Западной Вирджинии.

Пылевой вихрь появился над угольной шахтой в районе Элкхорн, подняв в воздух черную пыль. По словам Уолтерса, атмосферное явление длилось не дольше 30 секунд, но успело напугать свидетелей.

«Это было очень громко, — сказал Уолтерс. — Я сперва услышал его и только затем увидел».

Пылевые вихри считаются безвредными. Они появляются в пустынной местности в жаркую сухую погоду. Тем не менее, они могут иметь угрожающий вид.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Невероятная иллюзия: черно-белое фото, которое вы увидите в цвете Присмотритесь!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК. Его приговорили к 8 суткам за то, что он… сыграл роль пьяного инспектора ГИБДД
Кино
Муравьева и звезда «Не родись красивой» увиделись спустя 15 лет Народная артистка встретилась с Юлией Такшиной, с которой снималась в сериале о Кате Пушкаревой
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
Кем звезды мечтали стать в детстве Лолиту не взяли в балерины, а Газманов хотел уйти в море, что даже окончил морское училище
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»