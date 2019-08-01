Черный вихрь попал на видео в США
Пугающее зрелище.
Пугающее зрелище.
Строитель Рэнди Уолтерс случайно стал очевидцем черного вихря в Западной Вирджинии.
Пылевой вихрь появился над угольной шахтой в районе Элкхорн, подняв в воздух черную пыль. По словам Уолтерса, атмосферное явление длилось не дольше 30 секунд, но успело напугать свидетелей.
«Это было очень громко, — сказал Уолтерс. — Я сперва услышал его и только затем увидел».
Пылевые вихри считаются безвредными. Они появляются в пустынной местности в жаркую сухую погоду. Тем не менее, они могут иметь угрожающий вид.
Анна Лысенко