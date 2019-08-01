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15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена пригодная для жизни суперземля

На ней может быть жидкая вода.

Источник: Jack Madden/Cornell University

Испанские астрономы сообщили об открытии потенциально обитаемой суперземли на относительно небольшом расстоянии от нашей планеты.

Открытие сделали с помощью космического телескопа TESS в феврале 2019 года, но выводы ученых были опубликованы 31 июля в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Планета, получившая название GJ 357 d, расположена на расстоянии около 31 светового года. Она относится к классу суперземель — то есть экзопланет с массой, превышающей земную, но уступающей массам газовых гигантов. GJ 357 d как минимум в шесть раз тяжелее Земли.

Планета находится в обитаемой зоне своей звезды. Это область, в которой планеты могут иметь воду в жидкой фазе.

Кроме GJ 357 d, вокруг карликовой звезды вращаются еще две массивные планеты. Сама звезда примерно в три раза меньше нашего Солнца.

Ученые пока не знают подробностей о GJ 357 d. Это может быть как каменистая планета, так и водный мир.

Анна Лысенко

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