Найдена пригодная для жизни суперземля
На ней может быть жидкая вода.
На ней может быть жидкая вода.
Испанские астрономы сообщили об открытии потенциально обитаемой суперземли на относительно небольшом расстоянии от нашей планеты.
Открытие сделали с помощью космического телескопа TESS в феврале 2019 года, но выводы ученых были опубликованы 31 июля в журнале Astronomy & Astrophysics.
Планета, получившая название GJ 357 d, расположена на расстоянии около 31 светового года. Она относится к классу суперземель — то есть экзопланет с массой, превышающей земную, но уступающей массам газовых гигантов. GJ 357 d как минимум в шесть раз тяжелее Земли.
Кроме GJ 357 d, вокруг карликовой звезды вращаются еще две массивные планеты. Сама звезда примерно в три раза меньше нашего Солнца.
Ученые пока не знают подробностей о GJ 357 d. Это может быть как каменистая планета, так и водный мир.
Анна Лысенко