Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
18Новая волна паводков в Иркутской области
11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 августа: закрываем купальный сезон

После этого дня в водоемах уже не купались.

Источник: CC0/rawenergy

2 августа почитают память пророка Ильи. С этим днем связано много примет и традиций. Например, наши предки говорили, что на Илью до обеда — лето, а после обеда — осень. Также в этот день закрывали купальный сезон — считалось, что вода в реках и озерах уже холодная, а потому купаться в водоемах после 2 августа было уже не принято.

Что касается погодных примет, то считалось, что Ильин день показывает, какими будут последующие шесть недель.

Если сухо и тепло — будет такая погода и в ближайшие дни, а если льет дождь, то уже можно ждать и осеннюю погоду.

Если 2 августа беспрерывно гремит гром, то стоит ожидать сильного града. Во время дождя начинает дуть сильный ветер — к улучшению погоды.

Если комары сбиваются в большие стаи — к солнечному теплому дню без осадков. Хорошую погоду также предсказывают пчелы, которые громко шумят в ульях.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Роскачество: нужно заклеить камеру и микрофон на своих устройствах Чтобы жить спокойно.
Авто
В Москве водитель «Ниссана» насквозь пролетел надземный переход На Киевском шоссе столицы (в районе Внуково) случилось парадоксальное дорожно-транспортное происшествие
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Молодая жена Цекало готовится к рождению ребенка У 58-летнего шоумена уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Ани Лорак показала новое фото с молодым бойфрендом Певица встречается с продюсером лейбла Black Star.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»