Погодные приметы на 2 августа: закрываем купальный сезон
После этого дня в водоемах уже не купались.
После этого дня в водоемах уже не купались.
2 августа почитают память пророка Ильи. С этим днем связано много примет и традиций. Например, наши предки говорили, что на Илью до обеда — лето, а после обеда — осень. Также в этот день закрывали купальный сезон — считалось, что вода в реках и озерах уже холодная, а потому купаться в водоемах после 2 августа было уже не принято.
Если сухо и тепло — будет такая погода и в ближайшие дни, а если льет дождь, то уже можно ждать и осеннюю погоду.
Если 2 августа беспрерывно гремит гром, то стоит ожидать сильного града. Во время дождя начинает дуть сильный ветер — к улучшению погоды.
Если комары сбиваются в большие стаи — к солнечному теплому дню без осадков. Хорошую погоду также предсказывают пчелы, которые громко шумят в ульях.
Екатерина Гура