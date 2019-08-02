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03:39 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, сколько гектаров леса Россия потеряла в 2018 году

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Немецкая компания Statista назвала страны с самой масштабной потерей древесного покрова в 2018 году.

Источник: РИА Новости

Так, на первом месте по этому показателю расположилась Россия, которая в 2018 году утратила более 5,56 миллиона гектаров леса.

На втором месте, с большим отрывом, идет Бразилия с показателем 2,95 миллиона гектаров древесного покрова. Третью строчку заняла Канада с 2,1 миллиона гектаров, а на четвертом месте идут США с показателем чуть более двух миллионов гектаров.

В первую десятку также вошли Демократическая республика Конго (1,3 миллиона гектаров), Индонезия (1,2 миллиона гектаров), Китай (570 тысяч гектаров), Малайзия (438 тысяч гектаров), Мадагаскар (366 тысяч гектаров) и Колумбия (353 тысячи гектаров).

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