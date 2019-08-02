Росгидромет предупредил о росте числа опасных погодных явлений
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество природных явлений, представляющих опасность, увеличивается и будет расти в будущем, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество природных явлений, представляющих опасность, увеличивается и будет расти в будущем, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на
В число таких бедствий входят ливневые дожди, сильные ветры, ураганы, аномальная жара.
Если брать 80-е годы, то в год наблюдали 100−150 опасных явлений, которые оказывают влияние на экономику, то сейчас 450−500. Мы пришли на другой уровень частоты опасных явлений, возрастает их степень воздействия.
Он пояснил, что рост связан с климатическими переменами, кроме того, влияет изменение активности Солнца. Сейчас звезда находится в фазе низкой активности своего 24-летнего цикла.
«В ближайшие 10−15 лет, пока мы будем идти к пику солнечной активности, процессы на Солнце будут нарастать, больше тепла и солнечной энергии на Землю будет поступать. Это усугубляет ситуацию, приводит к тому, что меняются периоды тепла, холода, осадков. Мы корректируем все свои модели, потому что необходимо в расчет принимать климат», — заключил глава Росгидромета.
Ранее стало известно, что до начала Всемирного климатического саммита, который пройдет в
Документ стал первым глобальным соглашением в этой сфере. Его подписали 194 страны в декабре 2015 года.
Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.