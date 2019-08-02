Жители Гонконга сняли на видео тропический циклон «Випа»

В конце июля на Китай обрушился сильнейший тропический тайфун, которому дали имя «Випа». Одним из первых под ливни и шквалистый ветер попал специальный административный район Гонконг.
Там был объявлен 8-й уровень тревоги из 10-ти, однако его понизили до 3-го, после того как тропический циклон направился в сторону провинции Гуандун.
Тем не менее из-за природной стихии в международном аэропорту Гонконга были отменены 25 рейсов, еще 700 были задержаны. Перекрыто транспортное сообщение.
Местные жители снимали происходящее на улице из окон домов и публиковали видео в соцсети.
По состоянию на утро 2 августа тропический тайфун «Випа» добрался до южного побережья Китая. Максимальные порывы ветра там достигают 23 метров в секунду.