Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.
Он отметил, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов
«Это значит, что вся европейская территория России будет не менее
Он отметил, что холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт — с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли.
Аномальная погода этим летом стала результатом глобальных изменений климата, которое сопровождается потеплением в северных, полярных районах, уверен Вильфанд.
«А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов», — цитирует специалиста издание.
По словам Вильфанда, необычные погодные процессы связаны и с перемещением воздушных масс в направлении
«Европейской территории России не повезло, к нам как раз пришел северный холод. А вот восточнее — в Красноярский край, Якутию, — наоборот, пришло устойчивое тепло», — добавил ученый.