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09:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 3 августа: будет ли дождь

Смотрим на пауков.

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Источник: Reuters

3 августа православная церковь почитает память пророка Иезекииля, а также память преподобных Симеона Палестинского и Онуфрия Молчаливого. Люди работали в этот день молча, лишь в случае надобности перекидываясь парой слов.

О погоде на ближайшие дни можно узнать по поведению животных. Если воробьи летают стайками — будет ясно и сухо. Пауки спрятались и не плетут паутину — к дождю. Плотва ушла на дно — к сильной грозе. Рыбки плескаются на поверхности — к теплу. Теплые дни предвещают туман или роса с утра.

Старались предугадать и погоду на осень. Ливни в этот день обещают ее ранний приход. Теплая и сырая погода сулит хороший урожай грибов.

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