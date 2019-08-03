Погодные приметы на 3 августа: будет ли дождь
Смотрим на пауков.
Смотрим на пауков.
3 августа православная церковь почитает память пророка Иезекииля, а также память преподобных Симеона Палестинского и Онуфрия Молчаливого. Люди работали в этот день молча, лишь в случае надобности перекидываясь парой слов.
О погоде на ближайшие дни можно узнать по поведению животных. Если воробьи летают стайками — будет ясно и сухо. Пауки спрятались и не плетут паутину — к дождю. Плотва ушла на дно — к сильной грозе. Рыбки плескаются на поверхности — к теплу. Теплые дни предвещают туман или роса с утра.
Старались предугадать и погоду на осень. Ливни в этот день обещают ее ранний приход. Теплая и сырая погода сулит хороший урожай грибов.