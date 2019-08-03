Ученые рассказали, чем вызвана необычная жара в Европе
Они изучили данные за последние 9 лет.
Они изучили данные за последние 9 лет.
Экстремальная жара, которая наблюдалась в Европе в течение последней недели, стала возможной в результате вызванного человеком изменения климата, пишет журнал Nature.
Ученые совместно с группой World Weather Attribution проанализировали 6 волн жары в Европе, начиная с 2010 года.
Они установили, что во Франции и Нидерландах, где температура поднялась выше 40 градусов Цельсия, вероятность экстремальных температур выросла в 10 раз за сто лет.
В Германии и Великобритании вероятность сильной жары увеличилась минимум в пять раз.
По всей Европе температура была в среднем на 1,5−3 градуса выше, чем до начала глобального изменения климата.
Последняя волна жары, пишут климатологи, достигла Гренландии, где вызвала экстремально быстрое таяние ледников.
Анна Лысенко