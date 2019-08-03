Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поджигают то, что выгодно срубить»Как работают «коммерческие» поджоги леса
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
15:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, чем вызвана необычная жара в Европе

Они изучили данные за последние 9 лет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2019

Экстремальная жара, которая наблюдалась в Европе в течение последней недели, стала возможной в результате вызванного человеком изменения климата, пишет журнал Nature.

Читайте также
Шествие айсбергов вызвало туристический бум в Канаде (фото)

Ученые совместно с группой World Weather Attribution проанализировали 6 волн жары в Европе, начиная с 2010 года.

Они установили, что во Франции и Нидерландах, где температура поднялась выше 40 градусов Цельсия, вероятность экстремальных температур выросла в 10 раз за сто лет.

В Германии и Великобритании вероятность сильной жары увеличилась минимум в пять раз.

По всей Европе температура была в среднем на 1,5−3 градуса выше, чем до начала глобального изменения климата.

Последняя волна жары, пишут климатологи, достигла Гренландии, где вызвала экстремально быстрое таяние ледников.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Роскачество: нужно заклеить камеру и микрофон на своих устройствах Чтобы жить спокойно.
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
От эльфийки до Осы: Эванджелин Лилли — 40 Звезда культового сериала «Остаться в живых» отмечает юбилей, а мы вспоминаем ее самые яркие роли в кино и на ТВ
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
Молодая жена Цекало готовится к рождению ребенка У 58-летнего шоумена уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»