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17:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Земле приближается крупный астероид

Он не опасен.

Источник: AP 2019

Астероид 2006 QQ23 приблизится к Земле 10 августа на расстояние около 7,5 млн км.

Это в 20 раз больше, чем от Земли до Луны. Вместе с тем астероиды не всегда подлетают к нашей планете так «близко».

Небесное тело летит со скоростью 16,8 тысяч километров в час. Его диаметр составляет около 570 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время в Солнечной системе насчитывается около 900 околоземных объектов, размеры которых превышают 1 километр, сообщает NASA.

Анна Лысенко

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