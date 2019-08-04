Погодные приметы на 4 августа: возможна гроза
Раскатистый гром — к граду.
Раскатистый гром — к граду.
В православии 4 августа чтят память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе в день Марьи девушки старались умыться росой до восхода солнца. Считалось, что это приносит красоту и здоровье.
В начале августа частенько бывают грозы. О непогоде предупреждали своим кваканьем лягушки. Перед дождем прячутся пауки, а слизняков в саду наоборот становится много. Беспрерывный, раскатистый гром означает, что возможен град.
Туман на рассвете обещает солнечный день.