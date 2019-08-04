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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 августа: возможна гроза

Раскатистый гром — к граду.

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Источник: AP 2019

В православии 4 августа чтят память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе в день Марьи девушки старались умыться росой до восхода солнца. Считалось, что это приносит красоту и здоровье.

В начале августа частенько бывают грозы. О непогоде предупреждали своим кваканьем лягушки. Перед дождем прячутся пауки, а слизняков в саду наоборот становится много. Беспрерывный, раскатистый гром означает, что возможен град.

Туман на рассвете обещает солнечный день.

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