В Greenpeace сравнили масштабы пожаров в России за 18 лет
В организации подсчитали количество температурных аномалий, выявленных при помощи космических спутников.
В организации подсчитали количество температурных аномалий, выявленных при помощи космических спутников.
«Greenpeace России» выпустила онлайн-сервис, с помощью которого можно сравнить количество термоточек за 2001−2019 годы по всей России или в отдельных регионах страны.
«Количество термоточек с 20 по 31 июля 2019 года значительно больше, чем за тот же период предыдущего года или в среднем за 2001−2018 годы, — комментируют в организации. — По количеству термоточек можно сделать вывод, что в этом году горит больше: чем больше термоточек, тем больше пожаров или больше их площадь».
Термоточки — это температурные аномалии, выявленные при помощи космических спутников и распознанные как пожары.
В России горит около 2,3 млн га леса. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области и Красноярском крае.
В воскресенье самолеты Ил-76 Минобороны России и вертолеты Ми-8 армейской авиации потушили 170 тыс. га горящего леса.
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин считает, что тушить лесные пожары в Сибири начали слишком поздно, и успешными эти действия будут, только когда в тайге начнутся дожди.
Тем временем правительство пытается найти ответ на вопрос, могли ли лесные пожары в Сибири стать следствием поджога, чтобы скрыть незаконную вырубку лесов.
Анна Лысенко