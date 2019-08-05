Мощный тайфун «Франциско» накроет Приморье 8 августа

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма “Франциско” на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи Южного побережья, утром и днём 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», — говорится в сообщении ведомства.
В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, на реках возможен подъём уровня воды. Повышенное внимание уделено восьми наиболее паводкоопасным районам региона — Хасанскому, Октябрьскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому, Чугуевскому, Ольгинскому муниципальным районам и Уссурийскому городскому округу.
Оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности. Приморские спасатели предупреждают о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций: роста количества ДТП, происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, обрушении слабо закрепленных рекламных конструкций, падении деревьев.
Ранее синоптики сообщали о мощном тайфуне, который может выйти на Приморье первой декаде августа.