Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
18Новая волна паводков в Иркутской области
12Умер Рутгер Хауэр
09:03 (мск), источник: РИА Новости

Мощный тайфун «Франциско» накроет Приморье 8 августа

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Спасатели предупредили о приближении к Приморью тайфуна «Франциско», который принесет 8 августа в регион ливни и штормовой ветер, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Источник: МЧС РФ

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма “Франциско” на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи Южного побережья, утром и днём 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также
Росгидромет предупредил о росте числа опасных погодных явлений

В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, на реках возможен подъём уровня воды. Повышенное внимание уделено восьми наиболее паводкоопасным районам региона — Хасанскому, Октябрьскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому, Чугуевскому, Ольгинскому муниципальным районам и Уссурийскому городскому округу.

Оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности. Приморские спасатели предупреждают о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций: роста количества ДТП, происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, обрушении слабо закрепленных рекламных конструкций, падении деревьев.

Ранее синоптики сообщали о мощном тайфуне, который может выйти на Приморье первой декаде августа.

 Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Роскачество: нужно заклеить камеру и микрофон на своих устройствах Чтобы жить спокойно.
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
От эльфийки до Осы: Эванджелин Лилли — 40 Звезда культового сериала «Остаться в живых» отмечает юбилей, а мы вспоминаем ее самые яркие роли в кино и на ТВ
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
«После тридцати пяти начинается обратный отсчет»: врач о поздних родах О рисках и о современных методах их предотвращения рассказывает врач-репродуктолог
Леди
Влюбленные и счастливые: Варум показала новое фото с Агутиным Фанаты назвали звездных супругов образцом для подражания.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»