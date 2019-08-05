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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 августа: наблюдаем за природой

Звездное небо — к дождю.

Источник: CC0/Free-Photos

5 августа христиане вспоминают святого Трофима, Феофила и 13 святых мучеников, пострадавших за веру во времена гонений. В народе этот день называли Трофимов или Трофим Бессонник, потому что в это время были активные работы в поле, и отдыхать и много спать было не принято.

По природным явлениям в этот день можно было судить и о погоде на ближайшие дни.

Если рано утром голуби возвращаются в укрытия — скоро пойдет дождь. Такой же прогноз можно сделать, если сом вдруг показывается на поверхности воды.

Если паук плетет свою паутину в сторону севера — скоро придет похолодание, а если на юг — будет потепление.

Вечером туман стелется по земле — к жаре. Много ярких и мерцающих звезд на небе — через несколько дней стоит ждать дожди и грозы.

Екатерина Гура

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