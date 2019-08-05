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13:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США создал завораживающие кадры бурь и штормов

В ролик вошли кадры, снятые в 2018 и 2019 годах.

Фотограф Майк Олбински из Феникса является частью команды охотников за штормами и дважды в год ездит по всей территории США, снимая опасные, но невероятно живописные природные явления.

Несколько сезонов съемок Майк собрал в удивительное семиминутное видео, получившее название «Вихрь-2».

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В ролике можно увидеть самые масштабные бури, смерчи и штормы США за последние два года. Гипнотические облака, апокалиптические тучи, сопровождающиеся молниями, ливнями и торнадо, сняты в режиме таймлапс (это видео, которое создано из серии фотографий, снятых в течение длительного промежутка времени). Это позволяет в деталях рассмотреть рождение бури, ее развитие и завершение.

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Екатерина Гура

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