Фотограф из США создал завораживающие кадры бурь и штормов
В ролик вошли кадры, снятые в 2018 и 2019 годах.
В ролик вошли кадры, снятые в 2018 и 2019 годах.
Фотограф Майк Олбински из Феникса является частью команды охотников за штормами и дважды в год ездит по всей территории США, снимая опасные, но невероятно живописные природные явления.
Несколько сезонов съемок Майк собрал в удивительное семиминутное видео, получившее название «Вихрь-2».
В ролике можно увидеть самые масштабные бури, смерчи и штормы США за последние два года. Гипнотические облака, апокалиптические тучи, сопровождающиеся молниями, ливнями и торнадо, сняты в режиме таймлапс (это видео, которое создано из серии фотографий, снятых в течение длительного промежутка времени). Это позволяет в деталях рассмотреть рождение бури, ее развитие и завершение.
Екатерина Гура