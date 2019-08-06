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11:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 6 августа: определяем, какой будет зима

Сегодня можно делать долгосрочные прогнозы.

Источник: @galina88

6 августа православная церковь почитает память русских князей Бориса и Глеба. Наши предки по этому дню определяли, какой будет погода зимой.

Если небо ясное и светит солнце, то зима будет суровой, а если идет дождь, то стоит ждать теплой и снежной зимы.

Кроме того, по сегодняшнему дню можно определить погоду и на вторую половину августа. Какая погода стоит сегодня — такой она будет до сентября.

В этот день делали прогнозы и на ближайшие дни. Так, если ночная роса к полудню не высохла, то стоит ждать скорую грозу. Если чайки часто садятся на воду, а кукушки низко летают — это к осадкам.

Мухи просыпаются рано и начинают гудеть перед сухой погодой, а сидят тихо — перед дождем. Если дождь пошел с утра, то днем погода должна наладиться.

Екатерина Гура

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