Погодные приметы на 6 августа: определяем, какой будет зима
Сегодня можно делать долгосрочные прогнозы.
Сегодня можно делать долгосрочные прогнозы.
6 августа православная церковь почитает память русских князей Бориса и Глеба. Наши предки по этому дню определяли, какой будет погода зимой.
Если небо ясное и светит солнце, то зима будет суровой, а если идет дождь, то стоит ждать теплой и снежной зимы.
В этот день делали прогнозы и на ближайшие дни. Так, если ночная роса к полудню не высохла, то стоит ждать скорую грозу. Если чайки часто садятся на воду, а кукушки низко летают — это к осадкам.
Мухи просыпаются рано и начинают гудеть перед сухой погодой, а сидят тихо — перед дождем. Если дождь пошел с утра, то днем погода должна наладиться.
Екатерина Гура