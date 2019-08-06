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13:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ядовитые водоросли станут нормой на американских пляжах

Всему виной вырубка лесов.

Пляжи, похороненные под бурыми водорослями, могут стать новой нормой на Атлантическом побережье, если Бразилия не остановит вырубку лесов и сброс стоков в реки, считают эксперты.

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Как сообщалось ранее, токсичные водоросли саргассум выносит в огромном количестве на побережье Карибского моря и Мексиканского залива.

Ранее, используя данные спутниковых наблюдений, американские ученые обнаружили небывалое цветение водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе.

Причиной бедствия, угрожающей туристической отрасли региона, рыбакам, местной флоре и фауне, стала массовая вырубка лесов и появление новых сельхозугодий в Бразилии. Фосфор и азот из удобрений попадают в океан, провоцируя небывалое цветение саргассума.

Еще один фактор роста водорослей — глобальное потепление: чем теплее океан, тем больше размножаются водоросли, рассказал AFP Стив Лезерман, эксперт по экологии из Международного университета Флориды.

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По словам Лезермана, количество саргассума в последние годы увеличилось в 20−100 раз. «Мы думаем, что это станет обычным явлением», — сказал эксперт.

«Это экономическая и экологическая катастрофа», — добавил он.

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Анна Лысенко

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