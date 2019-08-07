Погодные приметы на 7 августа: начинает холодать
С этого дня могут случаться утренние заморозки.
С этого дня могут случаться утренние заморозки.
7 августа православная церковь празднует Успение праведной Анны. В народе этот день получил название Анна Зимоуказательница. Потому как по погоде дня определяли, какой будет зима.
Если холодно или дождливо, то зима будет морозной и снежной. Если же стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.
Погоду на предстоящие несколько месяцев можно узнать и по другим природным приметам. Так, если на дубах много желудей — это к теплой зиме. Раннюю осень предвещают появившиеся ягоды черемухи. А если утренняя роса замерзла, то стоит ждать холодной зимы.
Если на окнах утром появился иней — заморозки начнутся в октябре. О ранней и холодной зиме также говорят аисты, которые собираются в стаи или муравья, которые активно увеличивают сегодня муравейники.
По приметам сегодня можно определить погоду и на ближайшие дни. Так, если чайки собираются на берегу и громко кричат — к ненастью. А вот молчаливые жаворонки и крик сыча по ночам — к скорому дождю и грозам.
Екатерина Гура