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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 августа: начинает холодать

С этого дня могут случаться утренние заморозки.

Источник: CC0/Free-Photos

7 августа православная церковь празднует Успение праведной Анны. В народе этот день получил название Анна Зимоуказательница. Потому как по погоде дня определяли, какой будет зима.

Если холодно или дождливо, то зима будет морозной и снежной. Если же стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.

Погоду на предстоящие несколько месяцев можно узнать и по другим природным приметам. Так, если на дубах много желудей — это к теплой зиме. Раннюю осень предвещают появившиеся ягоды черемухи. А если утренняя роса замерзла, то стоит ждать холодной зимы.

Снежную и суровую зиму можно ждать, если ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная.

Если на окнах утром появился иней — заморозки начнутся в октябре. О ранней и холодной зиме также говорят аисты, которые собираются в стаи или муравья, которые активно увеличивают сегодня муравейники.

По приметам сегодня можно определить погоду и на ближайшие дни. Так, если чайки собираются на берегу и громко кричат — к ненастью. А вот молчаливые жаворонки и крик сыча по ночам — к скорому дождю и грозам.

Екатерина Гура

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