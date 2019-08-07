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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп заснял космическую «чайку»

Это место рождения новых звезд.

Источник: ESO

Телескоп VLT Survey Европейской южной обсерватории получил подробное изображение туманности IC 2177, известной также как туманность Чайки за сходство с летящей птицей.

Туманность находится между созвездиями Единорога и Большого Пса на расстоянии около 3700 световых лет в одном из рукавов Млечного Пути. Ее основные компоненты — три облака газа, самое эффектное из которых образует «крылья». Расстояние от кончика одного крыла до другого составляет около 100 световых лет.

IC 2177 состоит из пыли, водорода, гелия и более тяжелых элементов. Это место рождения новых звезд. Именно исходящее от них излучение придаёт туманности фантастический цвет и заставляет газ светиться.

Анна Лысенко

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