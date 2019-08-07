Телескоп заснял космическую «чайку»
Это место рождения новых звезд.
Это место рождения новых звезд.
Телескоп VLT Survey Европейской южной обсерватории получил подробное изображение туманности IC 2177, известной также как туманность Чайки за сходство с летящей птицей.
Туманность находится между созвездиями Единорога и Большого Пса на расстоянии около 3700 световых лет в одном из рукавов Млечного Пути. Ее основные компоненты — три облака газа, самое эффектное из которых образует «крылья». Расстояние от кончика одного крыла до другого составляет около 100 световых лет.
IC 2177 состоит из пыли, водорода, гелия и более тяжелых элементов. Это место рождения новых звезд. Именно исходящее от них излучение придаёт туманности фантастический цвет и заставляет газ светиться.
Анна Лысенко