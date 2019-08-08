Редчайшие кадры того, как в Юпитер врезался метеор: чистая удача

Астрофотография — отличное хобби, которое иногда здорово помогает всемирной науке. Так, одному астрофотографу повезло запечатлеть загадочный удар, за которым последовал настоящий взрыв в верхних слоях атмосферы Юпитера. Это произошло 7 августа, и автор не замедлил поделиться своим открытием в Twitter:
В интервью порталу ScienceAlert Этан Чаппел, автор ролика, заявил, что «срочно почувствовал необходимость поделиться открытием с людьми, которые найдут его полезным». Что ж, это и в самом деле нечто необычное. На коричневой полосе облаков чуть ниже экватора вспыхивает и заметно светится небольшое (для нас с вами) пятно. В атмосфере планеты-гиганта постоянно вспыхивают молнии и блики полярного сияния, однако для наблюдателя с Земли они выглядят совершенно по-другому.
Вероятно, мы наблюдаем за столкновением Юпитера с болидом. Болиды — это разновидность метеоров, которые взрываются в воздухе в результате проникновения в плотные слои атмосферы. Челябинский метеорит помните? Это болид и есть. Они распространены даже на Земле, а уж для Юпитера подобные гости из космоса и вовсе не редкость — его гравитация в разы сильнее земной. Исследование 1998 года показало, что интенсивность подобных воздействий на Юпитер, вероятно, будет в 2000—8000 раз превышать скорость ударов по Земле. Но это не значит, что мы располагаем полным набором сведений о них — на самом деле, астрономам очень сложно запечатлеть это явление на камеру.
Нельзя просто смотреть в окуляр телескопа в надежде поймать взрыв болида в атмосфере. Большую часть времени столкновения с планетой-гигантом будут оставаться для внешнего наблюдателя незаметными, а половина и вовсе будет происходить на противоположной от нас стороне Юпитера.
Джонти ХорнерАстроном из Университета Южного Квинсленда в Австралии
По его словам, главная ценность видеозаписи в том, что она позволяет в реальном времени отследить, как вспышка сначала становится ярче, а потом бледнеет. Это означает, что мы можем сравнить воздействие с другими болидами, чтобы понять скорость каждого отдельного этапа столкновения.