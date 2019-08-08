Погодные приметы на 8 августа: наблюдаем за птицами
Если ласточки и стрижи летают низко, то скоро будет дождь.
Если ласточки и стрижи летают низко, то скоро будет дождь.
8 августа православная церковь почитает память Ермолая Никомидийского. В народе на Ермолаев день начинали сбор яблок и картофеля.
Наблюдая за окружающим миром, наши предки определяли, какой будет погода в ближайшие дни. Если сегодня мухи сильно кусаются, а лягушки прыгают по берегу — к дождю. Об осадках говорят и летающие низко над землей ласточки и стрижи.
Другие птицы также способны предсказать погоду. Например, если зяблик поет на закате дня или поутру, а трясогузка прыгает вдоль канав, то это к ненастной погоде.
Если на улице идет дождь, но при этом ярко светит солнце — следует ждать еще одного дождя.
Екатерина Гура