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10:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 августа: наблюдаем за птицами

Если ласточки и стрижи летают низко, то скоро будет дождь.

Источник: CC0/Kranich17

8 августа православная церковь почитает память Ермолая Никомидийского. В народе на Ермолаев день начинали сбор яблок и картофеля.

Наблюдая за окружающим миром, наши предки определяли, какой будет погода в ближайшие дни. Если сегодня мухи сильно кусаются, а лягушки прыгают по берегу — к дождю. Об осадках говорят и летающие низко над землей ласточки и стрижи.

Другие птицы также способны предсказать погоду. Например, если зяблик поет на закате дня или поутру, а трясогузка прыгает вдоль канав, то это к ненастной погоде.

Если на улице идет дождь, но при этом ярко светит солнце — следует ждать еще одного дождя.

Екатерина Гура

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