Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые грязные города России

Проведенный в 200 крупных городах России опрос показал, что хуже всего экологическую обстановку на своей малой родине оценивают жители Киселевска, Белово, Норильска, Воркуты и Якутска. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах исследования аналитиков Domofond.

Источник: РИА "Новости"

Исследование охватило 90 тысяч жителей 200 крупных городов России, средняя по стране удовлетворенность горожан экологией составила 6,6 балла из 10 возможных. Лучший показатель — 8,8 балла — зафиксирован в Геленджике, похожие показатели отмечаются в Ейске (8,7), Сочи и Ессентуках (оба — 8,6 балла).

Новость
«Поджигают то, что выгодно срубить». Как работают «коммерческие» поджоги леса

Хуже всего оказалась оценка жителей Норильска: состояние экологии в своем городе они оценили на 1,9 балла из 10. «На улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной», — приводятся в исследовании наиболее распространенные жалобы норильчан на состояние местной экологии.

Несколько выше оказались показатели небольших угледобывающих городов Кемеровской области — Киселевска (2,7 балла) и Белово (3,4 балла). По информации Domofond, жители Киселевска чаще всего жалуются на черный снег, выпадающий в городе зимой, а жители Белово — на затрудняющую дыхание пыль с отвалов Бачатского угольного разреза.

В пятерку самых загрязненных городов по отзывам местных жителей вошли также Воркута и Якутск — показатели этих городов составили 3,6 балла. Менее четырех баллов получили Первоуральск (Свердловская область), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Новокуйбышевск (Самарская область), а также подмосковный Клин.

Москвичи оценили состояние экологии в городе на 7,2 балла, петербуржцы — на 6,8 балла, уточняется в исследовании.

Ранее проведенный опрос российских горожан относительно уровня загрязненности улиц показал, что по количеству недовольных чистотой города жителей лидирует Махачкала. Второе и третье места рейтинга достались Омску и Брянску.

Дышать опасно! Названы города России с самым грязным воздухом
Во время загрузки произошла ошибка.
21 сентября 2017© Ньюстюб
 Чеченка о насилии в браке, пытках в тюрьме и бегстве в Германию
Костюм Дженнифер Лопез расстегнулся во время концерта в Москве. Видео
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
Hi-Tech
Четверть человечества под угрозой Темпы роста потребления питьевой воды стали катастрофическими для ряда стран.
Авто
Очень красивые «Жигули»: фото уникального ВАЗ-2102 Есть такие автомобили, мимо которых пройти сложно. Они притягивают взгляд, заставляют рассмотреть детали
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Без слов.... 385
Дружба детей и разное отношение к этому родителей 210
Забавные картинки 200
Чудовище, а не ребенок 191
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»