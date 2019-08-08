Названы самые грязные города России

Исследование охватило 90 тысяч жителей 200 крупных городов России, средняя по стране удовлетворенность горожан экологией составила 6,6 балла из 10 возможных. Лучший показатель — 8,8 балла — зафиксирован в Геленджике, похожие показатели отмечаются в Ейске (8,7), Сочи и Ессентуках (оба — 8,6 балла).
Хуже всего оказалась оценка жителей Норильска: состояние экологии в своем городе они оценили на 1,9 балла из 10. «На улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной», — приводятся в исследовании наиболее распространенные жалобы норильчан на состояние местной экологии.
Несколько выше оказались показатели небольших угледобывающих городов Кемеровской области — Киселевска (2,7 балла) и Белово (3,4 балла). По информации Domofond, жители Киселевска чаще всего жалуются на черный снег, выпадающий в городе зимой, а жители Белово — на затрудняющую дыхание пыль с отвалов Бачатского угольного разреза.
В пятерку самых загрязненных городов по отзывам местных жителей вошли также Воркута и Якутск — показатели этих городов составили 3,6 балла. Менее четырех баллов получили Первоуральск (Свердловская область), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Новокуйбышевск (Самарская область), а также подмосковный Клин.
Москвичи оценили состояние экологии в городе на 7,2 балла, петербуржцы — на 6,8 балла, уточняется в исследовании.
Ранее проведенный опрос российских горожан относительно уровня загрязненности улиц показал, что по количеству недовольных чистотой города жителей лидирует Махачкала. Второе и третье места рейтинга достались Омску и Брянску.